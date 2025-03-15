Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

Изучение грунта других небесных тел «на месте» неизбежно имеет очень ограниченную эффективность. Планетоходы не способны нести действительно тяжелое или энерготребовательное оборудование, ведь их полезная нагрузка мала, а мощность стабильного питания не превышает 110 ватт.
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