В Петербург прибыли первые троллейбусы МАЗ

В Северную столицу прибыли первые троллейбусы Минского автомобильного завода. До конца года парк Горэлектротранса пополнится 86 современными машинами.
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