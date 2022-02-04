США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве сроком на десять лет, которое позволит американцам пользоваться двумя аэродромами и закрепит их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры страны.
США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве сроком на десять лет, которое позволит американцам пользоваться двумя аэродромами и закрепит их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры страны.
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