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США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве

США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве сроком на десять лет, которое позволит американцам пользоваться двумя аэродромами и закрепит их обещание вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры страны.

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