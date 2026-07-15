Боец Бочаров: российские войска уничтожили несколько украинских ДРГ в Васильевке

Российские десантники уничтожили несколько диверсионных групп (ДРГ) ВСУ в населённом пункте Васильевка, рассказал штурмовик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Александр Бочаров.
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