Власти Нижнекамска: пожарная пена не поступает в реку Тунгуча

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой БПЛА на Нижнекамский промышленный узел, завершены, сообщили в пресс-службе Тукаевского муниципального района с ссылкой на информацию Исполнительного комитета МО г.
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