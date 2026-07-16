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Татар-информ

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Власти Нижнекамска: пожарная пена не поступает в реку Тунгуча

Власти Нижнекамска: пожарная пена не поступает в реку Тунгуча

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой БПЛА на Нижнекамский промышленный узел, завершены, сообщили в пресс-службе Тукаевского муниципального района с ссылкой на информацию Исполнительного комитета МО г.

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