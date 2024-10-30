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Региональная Юридическая Служба

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Hyundai представляет первый в мире бесшумный боевой танк с водородным двигателем

Hyundai представляет первый в мире бесшумный боевой танк с водородным двигателем

Художественное представление нового Hyundai Rotem MBT/Hyundai Ротем Новости дня за сегодня сообщают, что Южная Корея может стать первой страной, которая разработает и применит основные боевые танки, полностью работающие на водородных топливных элементах.

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