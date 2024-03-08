Пока вся страна была взбудоражена пандемией, а затем сразу политическими конфликтами, «Роскосмос» как-то незаметно для широкой общественности перевел ракеты на космодроме «Восточный» на новое топливо.
Россия незаметно перевела свои космические ракеты на топливо, аналогов которого нет в мире.
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Со спецификами и технологиями производства керосина и нафтила знаком по учебе (Хим. фак НПИ сейчас НГТУ) но вот то что нафтил можно использовать как топливо для ракет, прочитал впервые.
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9 час.
АС
Андрей Сердюк
заголовок писал ЕГЭ-дибилоид... РГ-1 «нафтил» применяется в отечественной ракетно-космической технике с конца 1960-х. По тексту упоминаются полеты авионики (ржуНеМагу)... Вскрываю: авионика НЕ летает, если не уронить. Она (авионика) - приборный комплекс.
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3 час.
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