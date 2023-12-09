Модель повторила ту самую сцену с девушкой из GTA 6 и за день собрала 2,5 млн про...

Модель повторила ту самую сцену с девушкой из GTA 6 и за день собрала 2,5 млн просмотровМодель с ником PeachJars, у которой свыше 700 тыс подписчиков в социальной сети X (Twitter), закосплеила ту самую девушку в кепке и солнцезащитных очках из первого трейлера GTA 6.