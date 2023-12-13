Вильфанд спрогнозировал плюсовую температуру в Москве в воскресенье

Воскресенье принесет в Москву плюсовую погоду, однако рекордные по высоте сугробы не растают. Об этом рассказал в среду, 13 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости».
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