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Аргументы и Факты

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Российский боец уничтожил БПЛА ВСУ, на котором была просьба не сбивать его

Российский боец уничтожил БПЛА ВСУ, на котором была просьба не сбивать его

Морпеху российской группировки войск «Центр» с позывным Лада довелось уничтожить разведдрон ВСУ «Лелека», на котором была надпись с просьбой не сбивать его, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего.

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