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Байден попытался пожать руку пустому месту

Байден попытался пожать руку пустому месту

Престарелый президент США Джо Байден снова стал объектом шуток. Выступая в Сиэтле, он попытался пожать руку пустому месту, как это уже было с ним ранее.

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