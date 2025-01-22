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Закон, порядок, государство

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Расчет самоходной пушки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной пушки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив опорный пункт украинских боевиков на расстоянии более 25 километров.

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