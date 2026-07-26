Почему гражданские моторы не крутятся до 18 000 оборотов, как в Формуле-1?

Помню, как впервые задумался об этом несоответствии, глядя на тахометр мотоцикла, уходящий далеко за 10 000 оборотов, и тут же переводя взгляд на приборную панель собственного автомобиля, где красная зона начиналась чуть ли не вдвое раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии