Почему гражданские моторы не крутятся до 18 000 оборотов, как в Формуле-1?

Помню, как впервые задумался об этом несоответствии, глядя на тахометр мотоцикла, уходящий далеко за 10 000 оборотов, и тут же переводя взгляд на приборную панель собственного автомобиля, где красная зона начиналась чуть ли не вдвое раньше.