Лолита заступилась за Киркорова, неудачно пошутившего про котика и ротик

Активисты движения «Сорок сороков» ранее подали заявление в московское МВД с просьбой проверить Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ* Общественники ополчились на высказывание певца в YouTube-шоу Дмитрия Масленникова, где он, реагируя….
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