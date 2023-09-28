Ризабек Айтмухан о переходе в ММА: «Пока у меня другие цели, но в будущем все возможно»

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан ответил на вопрос о возможном переходе в ММА: «Я часто тренируюсь в Dar Team, по борьбе помогаю Шавкату Рахмонову.
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