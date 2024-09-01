«В Европе случится такой бой, что испугаются все»: Предсмертное пророчество старца Нечая. Что он предсказал России и Украине?

«Восточная Украина будет под Россией. Треть Украины Закарпатской будет мадьярам и чехам, Галичина будет под Польшей…».
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