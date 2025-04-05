Мир в моменте: Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла о политике и процентных ставках 4/4/2025

00:00 Денежно-кредитная политика и инфляция00:54 Влияние тарифов и инфляционные ожидания01:45 Оценка последствий тарифов02:43 Долгосрочные инфляционные ожидания04:45 Реакция на комментарии Трампа08:09 Роль ФРС в экономике10:02 Неопределенность в экономике11:24 Корректировка планов и прогнозов12:44 Ожидание ясности13:58 Сравнение с экономическими последствиями COVID18:02 Влияние на экономику и людей19:29 Торговая политика и независимость21:01 Работа ФРС в условиях неопределенности22:58 Контакты с другими центральными банками25:05 Работа председателя ФРС27:45 Рынок жилья и ипотечные кредиты29:40 Влияние политики на экономику31:54 Ожидание ясности32:33 Экономические показатели33:49 Потребительские расходы и инвестиции34:49 Интервью с представителями реального сектора35:54 Блицhttps://t.