KGM Tivoli: почему корейский кроссовер с японским автоматом снова заслуживает внимания

Рынок автомобилей в России за последние годы изменился настолько резко, что к этому до сих пор не могут привыкнуть даже те, кто внимательно следит за новинками.
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