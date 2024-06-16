"Известия": аналитики зафиксировали снижение цен на новостройки в России

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц снизилась до 132,1 тысячи рублей. Об этом рассказала исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова, передают "Известия".
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