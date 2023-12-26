Варан склоняется к уходу из «Манчестер Юнайтед» ради Саудовской Аравии

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан близок к тому, чтобы покинуть «МЮ». Крупнейшая спортивная газета Франции L’Equipe утверждает: Варан недоволен своим игровым временем и поэтому решил сменить обстановку.
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