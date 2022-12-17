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Байден похвалил президента Нигерии за то, что тот не пошел на третий срок

Байден похвалил президента Нигерии за то, что тот не пошел на третий срок

Высокую оценку тому, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари не стал баллотироваться на третий срок, дал президент США Джо Байден 15 декабря во время встречи с лидерами шести африканских стран в Вашингтоне, сообщает нигерийское издание Leadership.

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