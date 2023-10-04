Кевина Маккарти "свергли" с поста спикера палаты представителей США из-за Украины

Конгрессмена-республиканца Маккарти отправили в отставку из-за тайной сделки с Байденом по Украине.Впервые в истории Палата представителей США приняла решение об отправке своего спикера, Кевина Маккарти, в отставку.
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