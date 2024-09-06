России требуется специальная демографическая операция

Вымирание как катастрофаДиректор Центрального экономико-математического института РАН: стране необходима специальная демографическая операция: «Дело в том, что сокращение населения у нас носит катастрофический характер: мы в год теряем по 500–600 тысяч человек.
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