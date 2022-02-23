Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Васильев
    Вообще заниматься разными направлениями танцев - это как одновременно делать несколько дел. По факту мног осуеты а то...Чисто танцы: Стои...
  • Герасим
    Ну то что омода показывает рост продаж - это вообще никак не удивляет, всё таки за её цену максимум что ты сможешь вз...Стало известно ка...
  • Oltaviro Oltaviro
    Ума нет, а деньги есть - пусть ставятМошенники обманом...

Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества в Твери

Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества в Твери

23 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в них приняли ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, представители общественных, молодежных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх