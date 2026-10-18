На фото к посту — ратуша в Лиможе, которая вчера была по большей части уничтожена пожаром. Мирные протестующие ворвались внутрь и начали кидаться зажигательными бомбами.
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