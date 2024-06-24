Штаб Трампа сообщил избирателям, что политик подвергался пыткам в тюрьме

Во время создания фотографии для картотеки в рамках уголовного дела, он подвергался пыткам в тюрьме. заявил экс-президент США Дональд Трамп, об этом говорится в рассылке штаба Трампа, 24 июня сообщает РИА Новости.
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