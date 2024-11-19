Страны ЕС не смогли договориться о санкциях против Грузии

На встрече глав МИД стран Евросоюза не было принято однозначное решение относительно введения санкций против Грузии и отмены безвизового режима ЕС с Грузией, 19 ноября заявил после встречи главаМИД Чехии Ян Липавский журналистам.
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