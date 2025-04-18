Друг Андрея Губина рассказал о самочувствии певца

Друг саунд-продюсера Тараса Ващишина рассказал о самочувствии Андрея Губина изданию «Абзац». После новостей о том, что певец Андрей Губин возобновляет карьеру после 19-летнего перерыва в 2024 году, поклонники радовались недолго.
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