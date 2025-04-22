📹⚡️Критически важные объекты ВСУ в Одессе вновь подверглись удару наряда "Гераней-2", предварительно собравшегося в "стаю" над Черным море.
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📹⚡️Критически важные объекты ВСУ в Одессе вновь подверглись удару наряда "Гераней-2", предварительно собравшегося в "стаю" над Черным море.