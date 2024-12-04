В Смоленске отменены временные автобусные маршруты

В связи с восстановлением движения трамваев. По сообщению автобусного парка МУ ТТП Смоленска, с 3 декабря отменяются временные автобусные маршруты № 2т (Трамвайный проезд - площадь Победы), 4т (рейс был организован для пассажиров скоростного поезда «Ласточка») и 50ш (для удобства жителей Заднепровского района).