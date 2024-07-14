Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля

© Фото : скриншот видео из соцсетейСегодня 24K прочитали На жизнь 45-го президента США Дональда Трампа покушались, он получил ранение На выступлении Трампа в Батлере, что в Пенсильвании, раздалась стрельба.
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