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Зритель «Известий» посвятил погибшему военкору Еремину стихотворение «Убитый рупор»

Зритель «Известий» посвятил погибшему военкору Еремину стихотворение «Убитый рупор»

Пенсионер Александр Набатов — постоянный зритель телеканала «Известия». Человек творческий, пишет прозу и стихи, когда узнал о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации, не мог смолчать — написал в его честь стихотворение, которое назвал «Убитый рупор».

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