Зритель «Известий» посвятил погибшему военкору Еремину стихотворение «Убитый рупор»

Пенсионер Александр Набатов — постоянный зритель телеканала «Известия». Человек творческий, пишет прозу и стихи, когда узнал о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации, не мог смолчать — написал в его честь стихотворение, которое назвал «Убитый рупор».