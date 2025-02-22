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Новый Peugeot E-Expert Tech Edition: проверенный фургон стал комфортнее и экологичнее

Французский Peugeot запускает европейские продажи новой версии своего электрического коммерческого фургона E-Expert, который помимо экологичной силовой установки получил также расширенный список оборудования.

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