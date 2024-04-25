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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сварочные очки Хамелеон + чехол - Мариуполь - 650 руб

Сварочные очки Хамелеон + чехол - Мариуполь - 650 руб

Сварочные очки Хамелеон + чехол Тип сварки/резки - Газ / Электросварка Оптический класс - Уровень 3 Степень затемнения: Уровень 11 Время затемнения - 5/10000 S Время просветления: 0,1-3 S Тип регулировки затемнения - автоматическое Температура эксплуатации от -20°С до 65°С Контроль самозатемнения - автоматическое смотрите другие мои объявления .

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