Prime Video выпустит документальный сериал про Ландо Норриса

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Платформа Prime Video выпустит документальный сериал про пилота « Макларена » Ландо Норриса . Картина будет посвящена выступлениям действующего чемпиона «Ф-1» в нынешнем сезоне и покажет кадры из его личной жизни.