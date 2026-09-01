Председатель совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской премьер-лиги) Олег Сысуев рассказал, почему противостояние «Спартака» с «Зенитом» навредило красно-белым.
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