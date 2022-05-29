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Эколог Пешков: западные страны сделали выбор в пользу разбалансировки в мире

Эколог Пешков: западные страны сделали выбор в пользу разбалансировки в мире

Специалисты исследовательского центра Unicef Innocenti пришли к выводу, что самые богатые страны мира не только не в состоянии создать здоровую среду для своего собственного населения, но и наносят серьезный урон окружающей среде по всему миру.

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