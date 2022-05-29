Эколог Пешков: западные страны сделали выбор в пользу разбалансировки в мире

Специалисты исследовательского центра Unicef Innocenti пришли к выводу, что самые богатые страны мира не только не в состоянии создать здоровую среду для своего собственного населения, но и наносят серьезный урон окружающей среде по всему миру.
Специалисты исследовательского центра Unicef Innocenti пришли к выводу, что самые богатые страны мира не только не в состоянии создать здоровую среду для своего собственного населения, но и наносят серьезный урон окружающей среде по всему миру.
Свежие комментарии