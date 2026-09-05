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Мировое обозрение

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Президент России Владимир Путин сменил тон и сделал серьезное заявление!

Президент России Владимир Путин сменил тон и сделал серьезное заявление!

Владимир Путин впервые за долгое время публично обозначил готовность к мирному диалогу с Киевом, однако его заявление на Восточном экономическом форуме 3 сентября — это не столько предложение о перемирии, сколько тонкий дипломатический маневр.

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