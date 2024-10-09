Для детсадов Невского района закупят игрушек на 11 млн

Дети — цветы жизни. И для гармоничного развития они должны играть, игрушки помогают познавать окружающий мир, способствует развитию мышления, памяти, речи, эмоций, приучают детей к целенаправленной, осмысленной деятельности.
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