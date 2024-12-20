В свердловских колониях производят продукцию для нужд СВО

Исправительные учреждения Свердловской области, занимающиеся производственной деятельностью, активно поддерживают нужды специальной военной операции, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
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