Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет

Южнокорейский актер На Чоль скончался в возрасте 36 лет. Об этом пишет NME. Сообщается, что актер скончался из-за "обострившихся проблем со здоровьем" после того, как он был госпитализирован в связи с тем, что его здоровье "внезапно ухудшилось".