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Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет

Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет

Южнокорейский актер На Чоль скончался в возрасте 36 лет. Об этом пишет NME. Сообщается, что актер скончался из-за "обострившихся проблем со здоровьем" после того, как он был госпитализирован в связи с тем, что его здоровье "внезапно ухудшилось".

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