Готов на 80%. Как в Барнауле идет реставрация уникального универмага Суховых

На втором этаже открыли зал для деловых встреч, а в будущем в здании заработает большой ресторан Как идет реставрация бывшего универмага Суховых / Фото: Екатерина Смолихина Уникальная усадьба купцов Суховых в Барнауле на улице Мало-Тобольской отреставрирована уже примерно на 80%.