Кадеты «Перспективы» отпраздновали День военно-морского флота

В четверг, 26 июля кадеты-юнармейцы из отряда «Бесстрашные» Школы Перспектива посетили водную базу Морского центра имени Петра Великого, где проходили праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России.
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