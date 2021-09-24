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Дело зампреда правления «Новатэк»: что ему грозит в США и есть ли в этом политика

Дело зампреда правления «Новатэк»: что ему грозит в США и есть ли в этом политика

Зампредседателя правления крупной российской газовой компании «Новатэк» отпустили под залог в $80 млн.

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Александр борисов
вопросов много- почему американский аферист оказался на руководящей должности в Российской компании, почему так обсуждается вопрос его ареста в наших сми. ответ прост- воровство процветающее в России, жестко пресекается в других странах. Кто за него хлопочет - подельники, то же ворье, кат ворует у нас в стране

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