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Царьград

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Украинские солдаты с ПТСР нападают на медсестёр в своих госпиталях

Украинские солдаты с ПТСР нападают на медсестёр в своих госпиталях

Нож, наркотики и заложники: бойцы ВСУ устроили террор в госпитале.Ситуация с безопасностью медицинских учреждений в тыловых регионах Украины стремительно ухудшается.

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