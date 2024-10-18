В соответствии с постановлением администрации Симферополя 18 октября начинается отопительный сезон в многоквартирном жилом фонде города

В соответствии с постановлением администрации Симферополя 18 октября начинается отопительный сезон в многоквартирном жилом фонде городаОбращаем внимание гражданПосле запуска теплоносителя магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и управляющие организации приступают к пуско-наладочным ра.