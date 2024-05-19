"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Обрушение десятиэтажного дома после обстрела в Белгороде, визит президента Владимира Путина в Китай, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 77-й Каннский кинофестиваль во Франции и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.