В Вашингтоне двое сотрудников израильского посольства в США стали жертвами стрельбы у Столичного еврейского музея, сообщает ABC News со ссылкой на диппредставительство.
ABC: в США у еврейского музея застрелены 2 сотрудника посольства Израиля
Комментарии
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Eduard
Даже США изменилась,а Израиль нет!
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15 час.
лина любимцева
В Израиле данное убийство сотрудников израильского посольства оценили как анти-семитский геноцид.... А КАК НАЗВАТЬ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В СЕКТОРЕ ГАЗА и В ДРУГИХ ОСТАТКАХ НЕКОГДА БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПАЛЕСТИНЫ?!! А ведь это ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!! Но весь "прогрессивный мир" молчит... НИ ПАРА...
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15 час.
лл
лина любимцева
Израиль и не собирается меняться. НАОБОРОТ, ОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ!! КАКОЙ ЕСТЬ!! То они 80 лет изображали из себя жертв холокоста, все должны были их жалеть и им потакать, а теперь ВОТ - ЛЮБУЙТЕСЬ НА НИХ!! "ВО ВСЕЙ КРАСЕ"!!!
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14 час.
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