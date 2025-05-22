ABC: в США у еврейского музея застрелены 2 сотрудника посольства Израиля

В Израиле данное убийство сотрудников израильского посольства оценили как анти-семитский геноцид.... А КАК НАЗВАТЬ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В СЕКТОРЕ ГАЗА и В ДРУГИХ ОСТАТКАХ НЕКОГДА БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПАЛЕСТИНЫ?!! А ведь это ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!! Но весь "прогрессивный мир" молчит... НИ ПАРА...

лл

лина любимцева

Израиль и не собирается меняться. НАОБОРОТ, ОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ!! КАКОЙ ЕСТЬ!! То они 80 лет изображали из себя жертв холокоста, все должны были их жалеть и им потакать, а теперь ВОТ - ЛЮБУЙТЕСЬ НА НИХ!! "ВО ВСЕЙ КРАСЕ"!!!