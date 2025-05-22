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Аргументы и Факты

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ABC: в США у еврейского музея застрелены 2 сотрудника посольства Израиля

ABC: в США у еврейского музея застрелены 2 сотрудника посольства Израиля

В Вашингтоне двое сотрудников израильского посольства в США стали жертвами стрельбы у Столичного еврейского музея, сообщает ABC News со ссылкой на диппредставительство.

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Комментарии
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Eduard
Даже США изменилась,а Израиль нет!
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15 час.
лина любимцева
В Израиле данное убийство сотрудников израильского посольства оценили как анти-семитский геноцид.... А КАК НАЗВАТЬ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА В  СЕКТОРЕ ГАЗА и В ДРУГИХ ОСТАТКАХ НЕКОГДА БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПАЛЕСТИНЫ?!!     А ведь это  ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!!   Но  весь &quot;прогрессивный мир&quot;  молчит...  НИ ПАРА...
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15 час.
лл
лина любимцева
Израиль и не собирается меняться. НАОБОРОТ,  ОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ!!  КАКОЙ ЕСТЬ!!    То они 80  лет изображали из себя  жертв холокоста, все должны были их жалеть и им потакать, а теперь ВОТ - ЛЮБУЙТЕСЬ НА НИХ!!   &quot;ВО ВСЕЙ КРАСЕ&quot;!!!
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14 час.
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