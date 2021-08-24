На юге Карелии в очередной раз нашли мины и гранаты

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Питкяранте Подразделение разминирования и взрывных работ карельской республиканской поисково-спасательной службы сообщило об очередной партии найденных в Карелии боеприпасов.
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Питкяранте Подразделение разминирования и взрывных работ карельской республиканской поисково-спасательной службы сообщило об очередной партии найденных в Карелии боеприпасов.
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