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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсия завершит карьеру в 2025-м

Гарсия завершит карьеру в 2025-м

«Дорогой теннис, пришло время прощаться. После 15 лет соревнований на высшем уровне и более 25 лет, когда я отдавала тебе почти каждую секунду своей жизни, я чувствую, что готова открыть новую главу.

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